Средняя численность работников Сбербанка за период с января по сентябрь 2019 года снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 238,5 тыс. человек, следует из ежеквартального отчета кредитной организации.



При этом фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился на 10,5%, до 163,2 млрд рублей. Выплаты социального характера снизились на 4,3% и составили 4,6 млрд рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2017 года сообщал, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверил, что резкого сокращения количества рабочих мест из-за нее не будет. Он аргументировал это тем, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.

Еще раньше — в январе того же года — Греф говорил, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно в два раза к 2025 году.