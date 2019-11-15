Рубль укрепляет позиции к ключевым иностранным денежным единицам в начале валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

В первые минуты торгов доллар дешевел почти на 17 копеек, евро — на 14 (на 10:03 и 10:02 мск соответственно). К 10:11 курс доллара расчетами «завтра» составил 63,89 рубля (минус примерно 10 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии), курс евро — 70,41 рубля (минус 8 копеек).

«В отличие от акций, рублю удалось накануне вырасти», — напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, «утренний умеренный рост нефтяных котировок может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,3—64,6 рубля, для европейской валюты — 69,8—71,2 рубля».

«Основная группа валют развивающихся стран вчера демонстрировала преимущественно нейтральную динамику, но некоторую поддержку рублю вчера мог оказывать локальный приток капитала на долговой рынок РФ, на котором тенденция к коррекции приостановилась», — объясняет аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«Сегодня уплатой налога на прибыль стартует ноябрьский налоговый период. Пик налоговых выплат в этом месяце традиционно приходится на 25—28 ноября, когда российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, причем в ноябре традиционно общий объем выплат составляет меньше привычного… Напомним, что, согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи 62 долларов за баррель и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,5 рубля за доллар. Сегодня ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки 64 рубля за доллар. На горизонте недели видим основания для повторного ухода выше этой отметки», — пишет эксперт.

