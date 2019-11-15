«Опора России» выступила с инициативой внедрения в законодательство понятия «невозвратный тариф» для отелей. Об этом говорится в перечне инициатив, сформулированных организацией для включения в план «Трансформация делового климата» (разработкой плана занимается Минэкономразвития). Помимо профильного министерства предложения отправлены в Ростуризм и Роспотребнадзор, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию письма.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников пояснил, что все адресаты должны будут ответить в срок до 1 декабря, предложения будут доработаны с учетом их комментариев и направлены в правительство.

Сейчас в системах онлайн-бронирования существует возможность применения средствами размещения невозвратных (non-refundable) тарифов, но по факту законодательство их запрещает, объясняют в «Опоре России». По закону «О защите прав потребителей» гости могут отказаться от исполнения договора в любой момент, возместив исполнителю размер фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены. А по правилам предоставления гостиничных услуг в случае незаезда гостя плата с него может быть снята не более чем за одни сутки.

Отельеры отмечают сложность документального подтверждения суммы понесенных затрат при незаезде гостя и указывают, что хотя многие неприехавшие гости не обращаются за возмещением средств, в случае обращений им, как правило, возвращают деньги без суда. При этом стоимость потенциального возврата закладывается в цены. По мнению экспертов, стоимость номеров по законодательно утвержденным невозвратным тарифам могла бы быть ниже на 20—30%.

По аналогии с рынком авиа- и железнодорожных перевозок «Опора России» предлагает сохранить за потребителем право на получение назад денег по невозвратной брони при наступлении крайних обстоятельств.



На днях сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба, проведя проверку после жалобы «Опоры России» на применяемую сервисом бронирования гостиниц Booking.com политику ценового паритета (в соответствии с ней в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать в других сервисах более низкую, чем на Booking.com, стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования, а также не может продавать номера дешевле на своих сайтах), усмотрела в этой ситуации признаки нарушения антимонопольного законодательства и предписала агрегатору прекратить такие действия.