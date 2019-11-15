Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 21 копейку к предыдущему закрытию и составил 63,77 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18 тыс. сделок на сумму порядка 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,75—63,97 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,47 рубля, снизившись на 2 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6 тыс. сделок примерно на 318,5 млн евро по курсам от 70,31 до 70,56 рубля за евро.

«Иностранные валюты к вечеру пятницы слегка снижаются, но в целом в валютной секции все спокойно. Доллар США закрывает неделю неподалеку от 63,8 рубля, в начале следующей недели диапазон движения в пределах 63,65—64,25 рубля остается актуальным. Для пары евро/рубль основным трендом по-прежнему остается «боковик» в границах 70,2—71,25», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.