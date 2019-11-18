Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,61% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 952,86 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,65% до отметки 1 458,91.

«Утренний внешний фон перед открытием российского рынка акций мы оцениваем как умеренно положительный, торги могут начаться незначительным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 905—2 965 пунктов, по индексу РТС — 1 435—1 465 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.