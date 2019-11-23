СК «Сбербанк страхование» за девять месяцев 2019 года собрала более 13,7 млрд рублей страховой премии — на 26% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Чистая прибыль компании по МСФО составила почти 4,4 млрд рублей (рост на 31%), следует из релиза компании.

«Наибольшая часть сборов — более 11,3 млрд рублей — пришлась на страхование имущества физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт. Поступления по этой линии бизнеса выросли на 22%. Существенный рост продемонстрировали также страхование выезжающих за рубеж — на 52%, до 558 млн рублей, и страхование гражданской ответственности — на 34%, до 691,6 млн рублей. По страхованию имущества юридических лиц компания собрала свыше 528 млн рублей премии — почти вдвое больше, чем за девять месяцев 2018 года», — отмечается в сообщении.

Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» увеличился на 69%, до 986,4 млн рублей. В частности, более 61 млн рублей компания выплатила в связи с наводнением в Иркутской области, заключили в компании.