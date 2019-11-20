Участникам программы лояльности «Ультра Глобэкс» с 1 декабря 2019 года Связь-Банк предлагает оформить дебетовую карту Visa с программой лояльности Ultracard, кешбэком до 10% и начислением процентов на остаток до 5% годовых в рублях. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новую карту Visa Ultracard можно выпустить, оформив заявку в мобильном приложении «Живи-онлайн», на сайте, в любом отделении, в контакт-центре или в мессенджерах Связь-Банка. Также подключить программу лояльности Ultracard можно к действующим картам Связь-Банка Visa Rewards, Visa Gold, Visa Infinite», — говорится в релизе.

Все привилегии платежной системы Visa автоматически распространяются на владельцев Ultracard.