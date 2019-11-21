• Многодетным семьям, имеющим право на получение 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, отказывают в компенсации из-за несоответствия формулировок в кредитных договорах. Минфин и «ДОМ.РФ» в курсе проблемы и просят банки уточнить форму договоров и привести ее в стандартный вид, сообщили Банки.ру в пресс-службе министерства. В «ДОМ.РФ» подтвердили информацию Минфина.

• Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений на пенсию («гарантированный пенсионный план», ГПП) почти 1 трлн рублей в первый год ее запуска. Такой целевой показатель предложило Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022-м, 2,2 трлн в 2023 году и 3 трлн рублей в 2024-м.

• Клиенты Россельхозбанка (РСХБ) обратились с жалобами в Банки.ру по поводу результатов акции «На хоккей с Россельхозбанком и Masterсard», проводимой банком. Оказалось, что сотрудники финучреждения победили в собственном конкурсе для частных клиентов. В РСХБ на запрос Банки.ру ответили, что в соответствии с утвержденными правилами акции, размещенными на официальном сайте банка, участниками могут стать абсолютно все держатели кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. По словам представителей банка, единственным условием участия в акции является наличие соответствующей кредитной карты, зарегистрированной в акции, и ее активное использование.



• В России банки предоставляют клиентам многие услуги бесплатно, сейчас рынок кредитования уже не развивается стремительно, объемы кредитов и процентный доход падают из-за снижения ключевой ставки ЦБ, такая модель становится нецелесообразной, говорит партнер McKinsey Сергей Крылов. Сейчас многие банки сталкиваются с падением комиссионных доходов, и рано или поздно это приведет к тому, что они будут взимать плату за те услуги, которые раньше оказывались бесплатно, в будущем банки станут брать комиссии даже за ведение счета; также комиссионные доходы на рынке розничного банкинга в ближайшие годы, вероятно, будут расти благодаря развитию брокерских услуг, управления активами и инвестициями, а также развитию сервисов, которые ранее банки не предоставляли, отмечают эксперты.

