Клиенты Россельхозбанка (РСХБ) обратились с жалобами в Банки.ру по поводу результатов акции «На хоккей с Россельхозбанком и Masterсard», проводимой банком.

«РСХБ даже в конкурсах не может не обмануть», — под таким заголовком оставил свой отзыв один из пользователей Банки.ру. По его мнению, выигравшие в акции Россельхозбанка оказались сотрудниками самого же банка, «что подтверждается простым использованием разоблачительного иностранного поисковика Google».

«Странно, что сам банк не считает проблемой, что три их сотрудника (и только они), пять недель подряд выигрывают все призы в проводимой РСХБ акции», — написал комментатор Банки.ру. «Сейчас происходит подрыв доверия ко всем будущим акциям банка», — отозвался другой пользователь.

Акция «На хоккей с Россельхозбанком и Masterсard» проходит с 24 сентября 2019 по 29 февраля 2020 года. Чтобы стать ее участником, клиентам нужно оплачивать картой Masterсard не менее пяти раз за неделю товары и услуги на общую сумму более 5 тыс. рублей. Далее необходимо зарегистрировать карту оплаты на конкретный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сайте РСХБ, выбрать интересующий хоккейный матч и дожидаться розыгрыша билетов.

На официальном сайте РСХБ в разделе «Акции» разместил информацию о победителях с пятой по десятую неделю чемпионата. Четырежды победителем стала Горбунова Анна Геннадьевна, трижды — Гордиенко Елена Михайловна, один раз — Ношенкова Евгения Владимировна.

Анна Горбунова является управляющей допофисом Россельхозбанка в городе Алатырь, подтвердили в региональном офисе РСХБ. Ее имя, фамилия и должность также упоминаются в официальных пресс-релизах правительства Чувашской Республики. Лица, чьи данные совпадают с данными победителей, также указаны на специализированных сайтах банковских служащих как сотрудники Россельхозбанка: Евгения Ношенкова упоминается в качестве начальника отдела, Елена Гордиенко — как сотрудник.

Одна из победительниц в телефонном разговоре с Банки.ру отметила, что ни о каких ограничениях по участию в конкурсе сотрудников, а также о влиянии на результат в розыгрыше сотрудников банка ей не было известно. «Мы никоим образом повлиять на результат конкурса не можем. Все, что проводит наш банк, не имеет никаких ограничений. Почему сотрудники могут быть ущемлены? Ведь я простой пользователь Интернета», — поделилась сотрудница РСХБ — победитель акции, попросившая не упоминать ее фамилию.

«Наш партнер, банк, выступает юридическим организатором акции и самостоятельно определяет условия ее проведения», — прокомментировали в Masterсard.

В РСХБ на запрос Банки.ру ответили, что в соответствии с утвержденными правилами акции, размещенными на официальном сайте банка, участниками могут стать абсолютно все держатели кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. По словам представителей банка, единственным условием участия в акции является наличие соответствующей кредитной карты, зарегистрированной в акции, и ее активное использование. «Руководствуясь правилами, банк не имеет права запрашивать информацию, касающуюся деятельности участника, в том числе являются ли эти люди сотрудниками банка. По правилам акции участники выбирают игру, на которую хотят выиграть билет. Побеждает та карта, по которой первой проходят трансакции на общую сумму 5 тысяч рублей, держатели которых претендовали на конкретный билет. Соответственно, если держатель карты хотел выиграть билет и пойти на хоккей, он активно участвовал и побеждал», — прокомментировали в кредитной организации.

В банке добавили, что по правилам акции можно заявлять участие на неограниченное число игр. «И да — выигрывать по билету на каждую игру, тем более, что матчи проходят и несколько раз в неделю. Более того, правила разрешают и такую ситуацию, когда один человек регистрирует несколько своих карт Mastercard Россельхозбанка. Мы рады, что держатели карт поддерживают акцию и любят хоккей. Впереди еще несколько месяцев, и мы приглашаем всех воспользоваться возможностью выиграть билет и посетить игру», — заявили в РСХБ.

На момент публикации РСХБ не прокомментировал стоимость билетов, участвовавших в розыгрыше. На сайтах в сети Интернет стоимость одного билета составляет от 300 до 5 тыс. рублей. Однако разыгрываемые билеты, по данным источников Банки.ру, стоят не больше 20 долларов. Mastercard — официальный партнер лиги.

По словам участников рынка, банки, как правило, стремятся разграничивать участников таких маркетинговых активностей. «Сотрудники в наших акциях не участвуют, так как для них предусмотрены отдельные активности, в том числе и розыгрыши», — рассказали в банке «ФК Открытие».

В Хоум Кредит Банке сообщили, что по условиям акций банка в ТРЦ в Санкт-Петербурге и Воронеже в них не имели права участвовать сотрудники банка и торговых центров, а также их близкие родственники. Директор по маркетингу Локо-Банка Максим Сухарев отметил также, что в маркетинговых акциях для клиентов, предусматривающих поощрения в виде призов, участие сотрудников банка запрещено внутренними инструкциями.

А вот в Альфа-Банке, наоборот, стимулируют сотрудников участвовать в акциях. «В год мы запускаем порядка 20—30 акций по розыгрышу подарков для наших клиентов. Мы считаем сотрудников банка нашими главными промоутерами и рады, когда они принимают участие в акциях — разумеется, за исключением тех коллег, которые задействованы в проведении акций и имеют возможность влиять на результат розыгрыша», — пояснил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Юристы указывают, что законодательных ограничений по участию сотрудников в акциях банков нет. «В качестве клиентов работники, за рядом исключений (например, законодательство о сделках с заинтересованностью), имеют такие же права и несут такие же обязанности, как и другие клиенты банка. Лишение их права на участие в стимулирующем мероприятии нарушило бы общеправовой принцип справедливости и конституционный принцип равенства: ведь получилось бы, что сотрудник банка открыл бы требуемую банковскую карту, совершил по ней нужное количество операций, но права на участие в розыгрыше приза не получил. Это стало бы своего рода дискриминацией», — считает партнер фирмы «Юстерс» Максим Чернавин.

По его мнению, нет оснований для установления ограничений. «Я не знаю, каким образом подводились итоги розыгрыша, в частности, использовался ли рандомайзер. Но мне сложно представить, чтобы в такой сложной и бюрократизированной структуре, как банк, кто-то принял решение просто выдать часть призов своим сотрудникам в ущерб иным участникам розыгрыша», — комментирует Чернавин.

Однако стандартный подход предполагает, что организатор по собственной инициативе не допускает сотрудников к участию. «Это делается из соображений прозрачности, равных стартовых условий и отсутствия предвзятости. К тому же сотрудники не являются непосредственной целевой аудиторией рекламной кампании», — пояснил старший юрист практики банковского и финансового права адвокатского бюро КИАП Роман Суслов.

Как же получилось, что сотрудники банка оказались главными победителями своего же конкурса? Один из пользователей предположил, что все дело в низком охвате участников акции. «Картами РСХБ кроме сотрудников активно никто не пользуется», — комментируют посетители Банки.ру в «Народном рейтинге». У этой гипотезы, однако, появилось неожиданное подтверждение. По данным источников Банки.ру, знакомых с ситуацией, банк не выявил победителей первых пяти недель акции из-за низкой заинтересованности в участии.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

