Выпуск российских суверенных бумаг в долларах США может повлечь вторичные санкции для инвесторов. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Семейного финансового фестиваля.

«Мы же не хотим, во-первых, чтобы наш выпуск провалился. Во-вторых, мы не хотим, чтобы наши потенциальные инвесторы пострадали. Санкционная политика в том виде, в котором ее проводит заокеанский гигант, плоха вторичными санкциями. Если вы хотите какие-то цели достичь и делаете с точки зрения своих собственных интересов — это одна ситуация, а вот вторичные санкции, конечно, мешают людям, которые не имеют отношения к США, к их национальным интересам, к их целеполаганию. И этих людей много», — сказал Сторчак.

По его словам, действия Минфина РФ будут сопровождаться консультациями с инвесторами и клиринговыми центрами.

«Мы не хотим, чтобы через механизм вторичных санкций кто-то из потенциальных наших инвесторов пострадал. Поэтому будем действовать аккуратно, прежде всего через обширные консультации, консультации будут проводиться и с инвесторами, и с клубами инвесторов, и с клиринговыми центрами, потому что без хорошего клиринга спроса на бумаги не будет», — отметил Сторчак.

Замминистра финансов РФ добавил, что анализ возможных валют для номинирования еще проводится и будет завершен к середине 2020 года.