Законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП), призванном мотивировать россиян самостоятельно копить на старость, получает не поддержку, а многочисленные замечания, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России» заявил, что документ наконец поступил в ведомство и сейчас идет подготовка замечаний. Однако, как рассказали источники издания, ведомство уже направило авторам отзыв с большим количеством правок. Минтруд подготовил и направил в Минфин замечания, направленные на совершенствование текста законопроекта, подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали собеседники издания, знакомые с ходом обсуждения ГПП в правительстве, социальный блок снова не поддерживает концепцию. Во-первых, непонятно, почему разработкой мер социальной политики занимается финансовый блок, а во-вторых, концепция ГПП не содержит никаких важнейших целей, которые планируется достичь за счет этого продукта. Например, коэффициента замещения, пояснили источники.

Собеседник «Известий» предположил, что законопроект о ГПП не пройдет межведомственное согласование и вопрос о его будущем будет снова решаться на самом высоком уровне.

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений Глава ведомства Максим Топилин сообщил, что у Минтруда есть вопросы, в частности, по обеспечению гарантий и по страхованию ответственности.

Также документ с многочисленными замечаниями для заключения правительства готовит Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗИСП), рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, один из затрагиваемых в нем вопросов — проблема собственности на пенсионные резервы, которые будут формироваться в рамках ГПП.

Свое отношение к новой реформе уже выразили и работодатели. Комитет по развитию пенсионных систем и соцстрахованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил проект позиции по поводу ГПП, сообщили собеседники «Известий», близкие к разработке документа. По их словам, нынешняя конфигурация ГПП не представляет интереса для работодателей из-за недостаточных налоговых льгот. Также работодатели опасаются, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения. Проблемы могут возникнуть в связи с тем, что ГПП предусматривается возможность получать большие налоговые льготы, чем по классическому негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), гибкость в вопросе выплат, а средства будут застрахованы с учетом инвестдохода.

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию По словам экспертов, оценка привлеченных средств в объеме почти 1 трлн рублей в 2021 году выглядит завышенной.

Уже на этой неделе проект позиции РСПП может быть направлен главе Союза предпринимателей Александру Шохину, который, в свою очередь, вынесет его на голосование бюро правления.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что по результатам публичного обсуждения законопроектов по ГПП на сайте regulation.gov.ru ведомство получило замечания и предложения от заинтересованных организаций и физических лиц.

Пресс-служба ЦБ уточнила, что обсуждение со всеми заинтересованными сторонами продлится до конца декабря, после чего планируется подготовить скорректированный текст законопроекта.