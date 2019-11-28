ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября.

Курс доллара повысился на 12,83 копейки, составив 64,1005 рубля (63,9722 рубля на 28 ноября). Курс евро увеличился на 13,49 копейки, до 70,5747 рубля (70,4398 рубля на 28 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,11 рубля (плюс почти 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,6 рубля (плюс 25 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,96—64,19 рубля за доллар и 70,37—70,66 рубля за евро.