Альфа-Банк внес ряд изменений в мобильное приложение. «Теперь все основные действия можно делать за пару касаний, а графические элементы и страницы переработаны в соответствии с новыми принципами дизайна и верстки мобильных приложений», — отмечается в релизе банка.

В частности, улучшена навигация в приложении. «Популярные разделы теперь всегда доступны на навигационной панели в нижней части экрана: платежи и переводы, история операций и чат. От каноничной красной кнопки «Платежи и переводы» отказались», — указывают в банке.

Переработан раздел с историей операций. Теперь можно в два касания повторить один из прошлых переводов с карты на карту. В операциях отображается комментарий отправителя и время платежа, а в исходящих — еще и название шаблона. При обмене валюты отображается курс, по которому происходила конвертация.

Улучшен поиск отделений и банкоматов: появились поиск по адресу и станции метро, также можно посмотреть расположение банкомата на карте и узнать, насколько загружено отделение банка.

Упрощен процесс перевода по номеру карты. Так, код 3D-Secure приходит в push-уведомлении и автоматически подставляется в поле подтверждения операции. При пополнениях с карт других банков больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент его не требует.

В числе других нововведений — опция выбора счета при получении денег по номеру телефона; возможность менять шаблоны платежей и создавать автоплатежи по расписанию на счета юрлиц, например поставщика коммунальных услуг; возможность погашения ипотечного кредита с карты другого банка без комиссии.



По данным Альфа-Банка, его мобильным приложением пользуются более 5 млн клиентов, или 75% активной клиентской базы.