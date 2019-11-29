Банк «Русский Стандарт» увеличил прибыль трех кварталов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,072 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении банка.

Рост чистого процентного дохода за вычетом резервов на обесценение составил 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая процентная маржа выросла с 8,3% до 10,3%. Комиссионные доходы увеличились на 10,3%.

Расходы на резервы составили 3,7 млрд рублей за три квартала 2019 года.

Кредитный портфель банка увеличился на 14,5 млрд рублей (16%) по сравнению с тремя кварталами 2018 года. «Рост кредитного портфеля физических лиц стал возможен в том числе благодаря обновлению продуктовой линейки», — пояснил председатель правления «Русского Стандарта» Александр Самохвалов, упомянув в числе нововведений улучшения по рассрочке, которую теперь можно оформить на 24 месяца на любую покупку по кредитной карте, запуск ипотеки.

В части возвращения долгов банк сфокусировался на развитии собственной службы Collection, что позволило поддерживать долю неработающих ссуд в розничном портфеле на уровне 7,9% при их покрытии резервами на 164%.

«Низкорисковая бизнес-модель «Русского Стандарта» не предполагает взрывного роста продаж кредитных продуктов. Цель — плавный, устойчивый рост качественного кредитного портфеля», — отмечают в финучреждении.

Относительно своих позиций по фондированию и ликвидности банк сообщает, что он «ориентирован на депозиты физлиц как на основной источник фондирования и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время банк «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса».



В числе прочего в релизе отмечается, что рентабельность капитала банка остается выше 27% по итогам трех кварталов 2019 года.