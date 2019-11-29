ОТП Банк начал выпуск дебетовых карт «ОТП Максимум+» на базе национальной платежной системы «Мир». Клиентам, получающим зарплату, пенсию, стипендию или пособие на карту системы «Мир», будут доступны условия пакета «ОТП Максимум+».

До 7% годовых будет начисляться на остаток собственных средств в зависимости от суммы остатка на счете:

0% — до 5 тыс. рублей,

5% годовых — от 5 тыс. до 100 тыс. рублей,

5,5% годовых — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей,

6% годовых — от 300 тыс. до 1 млн рублей,

6,5% годовых — от 1 млн до 1,5 млн рублей,

7% годовых — от 1,5 млн до 3 млн рублей,

2% годовых — свыше 3 млн рублей.

Предусмотрен кешбэк до 15% в следующих категориях: 15% от покупок в категории «Подарки»,10% в категориях «Каршеринг», «Такси», «Транспорт», «Кино», «Развлечения», «Аптеки», 1,5% от остальных покупок — максимальная сумма начисления кешбэка в месяц составит 5 тыс. рублей, а также скидки в магазинах и сервисах партнеров — до 20%.

По карте возможно бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий: при сумме покупок по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц, при совершении покупок на сумму от 15 тыс. рублей и при неснижаемом остатке на карте от 15 тыс. рублей в месяц, при неснижаемом остатке на карте от 50 тыс. рублей в месяц, в ином случае — 199 рублей в месяц.

Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков не взимается при соблюдении льготного лимита выдачи средств, а при снятии больших сумм составит 1,5%, минимум 150 рублей.

«Данный продукт привлекает внимание возможностью бесплатного обслуживания, а также наличием программы кешбэк и возможностью получать доход на остаток по счету», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.