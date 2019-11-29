Среди тех россиян, кто планирует новогодний отпуск и осуществил ранее бронирование, 28% собираются путешествовать по нашей стране, в том числе порядка 20% — в Москву и Санкт-Петербург. Таковы данные исследования компании «Сбербанк страхование» из группы Сбербанка и туристического сервиса Aviasales.

Десятку самых популярных направлений возглавила Москва: на нее приходится 12% ранних бронирований. На втором месте — Санкт-Петербург (7%), на третьем — Бангкок (4,5%). Далее следуют Сочи (4,1%), Бали (3,6%), Стамбул (3,2%), Прага (3%), Симферополь (2,7%), Краснодар (2,6%) и Пхукет (2,2%).

Страховая «дочка» Сбербанка также представила статистику по обращениям туристов за медицинской помощью по своим страховым полисам. Так, в прошлые новогодние праздники, с 27 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, около 800 застрахованных в «Сбербанк страховании» путешественников обратились за медпомощью, при этом 62% обращений пришлось на Таиланд. В пятерку стран, где путешественники чаще всего обращались за медпомощью по страховому полису, вошли также Россия (5%), Индия (4%), Индонезия (3,5%) и Вьетнам (3%).



Самыми распространенными причинами обращений были ОРВИ, кишечные отравления и травмы. Около 35% заявленных страховых случаев были связаны с острыми респираторными заболеваниями: вирусными инфекциями, бронхитами, насморком, отитами. На кишечные отравления пришлось почти 20% обращений. В связи с травмами за медпомощью обратились 5% застрахованных. Среди экзотических обращений из Таиланда отмечены укусы насекомых, обезьян и ядовитой змеи.