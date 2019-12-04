Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:06 мск повысился на 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:16 мск курс доллара составил 64,22 рубля (плюс 8 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 3 копейки и составил 71,14 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром рубль будет склонен, скорее всего, к разнонаправленной динамике. По ее словам, прогноз по курсу доллара в 64—65 рублей и по курсу евро в 70,7—71,5 рубля сохраняется без изменений.

«В ближайшие дни ослабление рубля все-таки более вероятно. Сопротивлением росту пары доллар/рубль выступает отметка 64,5, а целью движения до конца декабря — район 65,5», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.