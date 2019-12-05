Снижение процентных ставок по ипотеке на 1 процентный пункт дает дополнительно до 30% спроса на жилье, заявил глава «ДОМ.РФ» Александр Плутник на семинаре по практическому применению стандарта комплексного развития территорий.

Плутник не согласился с мнением, что спрос на жилье в России снижается. «Спрос 120 миллионов квадратных метров — это рекорд для России», — сказал он.

«При этом растет число сделок... Каждый процент снижения процентной ставки по отношению к ипотечным кредитам дополнительно дает практически от 20% до 30% спроса», — добавил глава «ДОМ.РФ».

По данным «ДОМ.РФ» на 1 декабря, в процессе строительства находятся 113,1 млн кв. м по проектам долевого строительства (11,2 тыс. многоквартирных домов).