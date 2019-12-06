Разногласия по поводу реформы ОСАГО стали причиной проведения еще одних парламентских слушаний в Госдуме. Депутаты заблокировали проект Минфина из-за опасений роста цен на полисы и внесли свой вариант, в котором из нововведений остался только учет грубых нарушений на дороге, сообщает «Коммерсант» . Как утверждает глава банковского комитета и один из авторов проекта Анатолий Аксаков, в случае принятия поправок цена на полис ОСАГО может повыситься в пределах инфляции, максимум на 4%.

Минфин является автором проекта реформы ОСАГО, по которому с 1 января 2020 года предлагалось повысить в четыре раза лимит возмещений по жизни и здоровью пострадавших в ДТП — до 2 млн рублей, в течение года отменить коэффициент территории и мощности авто при калькуляции полиса, а также ввести учет данных телематики и грубых нарушений ПДД при определении тарифа для автовладельца. Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении свою версию проекта еще до конца этого года.

«Правительственный проект лучше заботится о гражданах и родственниках погибших, но мы поддержим проект депутатов», — сообщил о согласии на компромисс замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он также предложил отойти от обязанности гражданина покупать полис ОСАГО к обязанности страховать свою гражданскую ответственность в целом. Речь могла бы идти о комплексном полисе, в котором физлицо застрахует свою ответственность.

Замглавы ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор готов поддержать сохранение коэффициентов территории и мощности и неувеличение лимита выплат, «но дискуссия об этом не закрыта». В ЦБ считают важным завершить реформу формированием справедливой цены полиса, действующий сейчас подход калькуляции ОСАГО ориентирован на большие группы водителей на разных территориях и приводит к тому, что, например, пермские автовладельцы переплачивают за полис, а ростовские — недоплачивают.

По словам главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, «народ поддерживает проект правительства». Реформа должна привести к отказу от коэффициентов, не влияющих на риск, и к учету данных от добровольной установки телематических устройств, заявила она.