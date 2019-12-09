«Платформа ОФД» запустила акцию для предпринимателей и бизнеса со скидками на передачу данных касс в налоговую. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Каждый клиент, подключивший новую кассу к «Платформе ОФД» в период с 9 по 31 декабря 2019, получает скидку в размере 30% на оплату услуг по передаче фискальных данных в ФНС.

Скидка распространяется на тарифы, действующие в течение одного года, 15 месяцев и трех лет.

Для активации скидки необходимо в личном кабинете клиента «Платформа ОФД» при регистрации кассы в поле «Промокод» указать специальный код из раздела «Акции» на сайте. Далее, при покупке подписки на ОФД, выбрать соответствующий тариф со скидкой.

Акция доступна для клиентов во всех регионах России.