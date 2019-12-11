Столичные антимонопольщики сочли ненадлежащей рекламу мобильного оператора Tele2 с использованием некорректных приемов, следует из сообщения на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что маркетологи часто стараются приукрасить рекламируемый товар, используя некорректные сравнения с конкурентами или слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, а это является нарушением рекламного законодательства.

«Столичное УФАС недавно рассмотрело такое дело о рекламе ООО «Т2 Мобайл» с использованием фразы «Гарантия лучшей цены». Ведомством было установлено, что используемый слоган не имеет необходимого указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, и объективного подтверждения этой информации», — указано в релизе.

Там подчеркивается, что такой критерий может быть подтвержден исключительно фактическими данными, а не субъективными сведениями, такими как результаты опроса граждан.

Московское УФАС признало данную рекламу ненадлежащей и выдало ООО «Т2 Мобайл» предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе».



Уточним, что указанное официальное наименование юридического лица (ООО «Т2 Мобайл») приводится на сайте мобильного оператора Tele2, в реквизитах компании.