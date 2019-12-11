Несколько компаний, входящих в экосистему Сбербанка, имеют потенциал выхода на IPO на горизонте трех — пяти лет, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Среди них «Яндекс.Маркет», Delivery Club, «Ситимобил», «Яндекс.Деньги», «Сбермаркет», онлайн-кинотеатр Okko, Vision Labs и Rambler, говорится в презентации представителя Сбербанка ко Дню аналитика.

«Мы понимаем, что есть некоторые ограничения у Сбербанка с точки зрения вывода на рынок компаний, в которых он является акционером больше чем на 50% в связи с геополитическими историями, санкционным режимом», — отметил Лев Хасис.

По его словам, речь идет о компаниях, где у Сбербанка большая доля, но не контролирующая. «Эти компании имеют, на мой взгляд, хороший потенциал для того, чтобы в том числе в перспективе трех — пяти лет выйти на публичные рынки», — добавил он.

По последним данным, Сбербанк инвестировал в 25 компаний нефинансового сектора. Общие инвестиции с 2012 года составили 123,5 млрд рублей, или около 2,7% от чистых активов группы Сбербанка, уточнил Лев Хасис. При этом за все время построения экосистемы Сбербанк провел лишь 10 M&A сделок, добавил он.

