Аналитики БКС позитивно оценивают перспективы российского фондового рынка и ожидают, что биржевой индекс в начале следующего года может закрепиться на отметке выше 3 000 пунктов. Такой результат отечественный индекс уже показывал в начале ноября, поднявшись до 3 009,11 пункта. В среду, 11 декабря, индекс Мосбиржи торгуется чуть выше 2 950 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.



Катализатором для роста индексов, по мнению аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, будет дальнейший рост активности частных инвесторов. В ноябре Мосбиржа зарегистрировала свыше 5,5 млн счетов физлиц, почти 1,5 млн из них открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В начале года участниками торгов были порядка 3 млн граждан. Кроме того, отмечает эксперт, российские акции остаются сильно недооцененными, особенно на фоне недавнего IPO Saudi Aramco.

«Капитализация саудовской компании примерно в восемь раз превысила EBITDA, в то время как для российских нефтяных компаний этот показатель находится на уровне четырех-пяти», — указывает он.

Привлекательной стороной российского рынка Суверов называет высокую дивидендную доходность. По его оценке, дивидендная доходность ведущих российских нефтяных компаний, таких как «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», в следующему году будет выше 10%, поэтому, считает он, имеет смысл посмотреть на акции российской «нефтянки», тем более что последние решения ОПЕК+ по усилению сокращения нефтедобычи на 500 тыс. баррелей стабилизируют стоимость углеводородов даже на фоне замедления мировой экономики. А вот банковский сектор в следующем году может стать аутсайдером, так как снижение процентных ставок ведет к снижению маржинальности бизнеса, кроме того, в отрасли явно усиливается конкуренция игроков.