Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,75% и составил 2 954,4 пункта. Индекс РТС вырос на 0,61% — до отметки 1 463,15.

Бумаги Московской биржи подорожали на 1,43%, Сбербанка — на 1,01%, «Газпрома» — на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,25%, «АЛРОСы» — снизились на 0,11%.



«Отечественный фондовый рынок в среду к вечеру торгуется в «зеленом». Индекс Мосбиржи поднимается до 2 952 пунктов, индекс РТС подрастает к 1 462 пунктам. Ключевой драйвер покупок в данном случае — отсутствие негатива в информационном поле. Инвесторы пару дней развлекались легкими продажами, но, не найдя подтверждения в мыслях об ухудшении конъюнктуры, решили, похоже, разом выкупить все, что сползло вниз. Рублевый индикатор может в четверг колебаться в границах 2 940—2 965 пунктов, а валютный — в диапазоне 1 455—1 475 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

