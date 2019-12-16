Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,445 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 21,8 тыс. сделок на 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,3625—62,86 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 69,54 рубля, уменьшившись на 38 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,5 тыс. сделок на 389 млн евро по курсам от 69,5125 до 70,0225 рубля за евро.

Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, позитивной динамике национальной валюты способствуют сразу несколько факторов.

«Здесь и подъем цен на нефть, и рост интереса ко всей группе валют развивающихся стран. В результате «медведи» вторую сессию подряд пытаются увести пару USD/RUB ниже поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля. Если им это удастся, будет создан плацдарм для дальнейшего снижения американской валюты. При этом в пятницу в моменте доллар отступал ниже 62,2 рубля, тем самым установив новый годовой минимум», — комментирует эксперт.