Приставы получили в январе — октябре 2019 года рекордные 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности, что на 35% больше, чем за десять месяцев 2018-го, пишут «Известия» . Именно на «черных» кредиторов и взыскателей в этом году заявили на 70% больше, чем в прошлом: 2,7 тыс. обращений, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, за десять месяцев 2019-го увеличилась на 48,5%, до 91,9 млн рублей.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что с января по октябрь 2019 года россияне обращались на 20% чаще по сравнению с прошлым годом: поступило более 5,5 тыс. заявлений. Чаще всего за это время коллекторы превышали разрешенное количество контактов с должниками. На этот пункт пришелся 31% всех жалоб. В 22% взыскатели звонили другим людям, в 17% раскрывали персональные данные должников, 8% обращений пришлось на психологическое давление.

Количество жалоб выросло благодаря информированию о такой возможности, заявили в ФССП. Увеличение почти на 50% общей суммы штрафов коллекторов связано не только с работой приставов, но и с тем фактом, что за неоднократные нарушения судьи назначают более жесткие наказания, уточнили в пресс-службе ведомства.

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Минюст разместил новый проект закона о коллекторской деятельности, в котором предлагается распространить действие документа на всех, кто занимается возвратом просроченной задолженности граждан. Так, под регулирование попадут не только управляющие и ресурсоснабжающие организации, но и другие юридические лица. При этом правила взыскания долгов за ЖКХ будет устанавливать правительство. Из других нововведений — «робот-коллектор», который должен сообщать, что должник общается с автоматизированным интеллектуальным агентом. Количество контактов по телефону предлагается увеличить в два раза: не превышать двух звонков в день, не чаще четырех в течение недели и не более восьми в месяц. Новая редакция должна вступить в силу с 1 января 2021 года.