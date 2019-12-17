Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд рублей, которые были привлечены для осуществления дополнительной эмиссии банка «Восточный», сообщает РБК , ссылаясь на представителя фонда. По его словам, дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны. Также согласованные сроки допэмиссии истекли, а на размещение акций введен судебный запрет.

В банке «Восточный» у кипрской структуры Baring — Evison — 42% акций. У фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров. По иску «Финвижн» Арбитражный суд Амурской области в июне запретил и проведение допэмиссии банка.

Суд назначил оценочную экспертизу по иску об отмене допэмиссии банка «Восточный» Ранее Арбитражный суд Амурской области по иску «Финвижн» наложил запрет на проведение допэмиссии акций «Восточного» на 5 млрд рублей.

Дополнительный выпуск акций на 5 млрд рублей был согласован с ЦБ и зарегистрирован в октябре 2018 года. Допэмиссия входила в финансовый план банка, касавшийся темпов его дорезервирования и докапитализации, и должна была быть проведена до апреля 2019 года. Однако после ареста основателя фонда Майкла Калви и его партнеров по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей стороны допэмиссию не согласовали. «Восточному» пришлось досрочно выполнить требование ЦБ по досозданию резервов на 12 млрд рублей.

Сейчас банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации, сообщили в пресс-службе «Восточного», заверив, что банк способен как покрывать текущие резервы, так и наращивать запас капитала за счет операционной прибыли.