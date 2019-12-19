Сбербанк закрыл сделку по оформлению стратегического партнерства и приобретению 36% в компании «МФ Технологии», являющейся контролирующим акционером Mail.ru Group. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, были получены.

«Сбербанк и Mail.ru Group завершили формирование партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. Сбербанк также сообщает о приобретении 36% в компании АО «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group», — говорится в сообщении.

Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В составе акционеров «МФ Технологии» в результате сделки распределены акции между «МегаФоном» — 45%, Сбербанком — 36%, «Ростехом» — 10%, USM Holdings — 9%.

Также компании создали совместное предприятие для О2О-платформы («из онлайн в офлайн»). Они будут владеть СП в равных долях, еще 10% будет использовано для мотивации сотрудников. Стороны внесут в платформу активы (комплементарные сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд рублей при достижении целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 года.