В департаменте Private Banking банка «Открытие» создано управление инвестиционного консультирования. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

Спектр услуг по инвестиционному консультированию включает персональные консультации, определение инвестиционного риск-профиля, формирование и ведение инвестиционного портфеля, разработку индивидуальной инвестиционной стратегии. Услуга будет предоставляться при объеме активов клиента от 60 млн рублей.

Управление инвестиционного консультирования (Investment Advisory) возглавил Михаил Громов. Он будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту «Открытия», директору департамента Private Banking Виктории Денисовой. В команду нового управления также вошли Константин Гвоздев, Павел Шлык, Игорь Калязин и Кирилл Дегтярев в статусе директоров по инвестиционному консультированию.

Михаил Громов окончил МИСиС по специальности «теоретическая физика», затем факультет «Информационные системы в экономике» МЭСИ. Обладает более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Работал на рынке производных финансовых инструментов в таких компаниях, как ИФК «Солид», Refco и Man Financial. Занимался развитием бизнеса по управлению крупным частным капиталом в Ситибанке, консультировал состоятельных клиентов в HSBC Private Bank. С 2011 по 2016 год возглавлял направление инвестиционного консультирования в Citibank Russia; с 2016 года был главой отдела инвестиционного консультирования в подразделениях «ВТБ24 Private Banking» и «ВТБ Капитал Брокер». К команде группы «Открытие» присоединился в 2019 году.

Константин Гвоздев окончил МФТИ и Российскую экономическую школу. Имеет степени магистра прикладной физики и математики. На финансовых рынках с 2003 года. Работал в области прямых инвестиций и в семейном офисе, управляя портфелями крупных клиентов. Управлял купленными активами на этапе сделок M&A, реализовывал арбитражные стратегии, осуществлял операции с опционами и фьючерсами для хеджирования и получения дополнительного дохода. Последние восемь лет работал с инвестиционными портфелями ключевых клиентов в Ситибанке и ВТБ.

Павел Шлык на финансовых рынках с 2001 года. Окончил Государственный университет управления. Кандидат экономических наук. Начинал карьеру трейдером в деривативном фонде, возглавлял отдел трейдинга в крупной брокерской компании, работал сейлз-трейдером по институциональным клиентам в Deutsche Bank. Управлял хедж-фондом с активами более 500 млн долларов в Германии. Последние семь лет управляет портфелями крупных частных клиентов.

Игорь Калязин окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. На финансовых рынках более десяти лет. Имеет многолетний опыт портфельного управления крупным частным капиталом на зарубежных фондовых рынках в рамках family office, а также формирования инвестиционных рекомендаций и управления портфелями состоятельных клиентов на глобальных фондовых и долговых рынках в «ВТБ Капитале», «Открытии», БКС.



Кирилл Дегтярев окончил магистратуру в Queen Mary University of London по направлению Banking and Finance и бакалавриат в НИУ «ВШЭ» по направлению «менеджмент». К команде «Открытия» присоединился в сентябре 2016 года. До этого консультировал крупных клиентов в Сбербанке, возглавлял частный инвестиционный фонд QUMMIF в Лондоне и работал на позиции инвестиционного аналитика в «Уралсиб Private Bank».

