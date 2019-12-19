Банк «Пойдем!» понизил ставки по вкладам на 0,2—0,3 процентного пункта.

Депозит «Кошелек» (от 100 рублей на 12 месяцев) открывается под 4,8% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также возможна капитализация.

Доходность депозита «Капитал» (от 10 тыс. рублей на 12 месяцев) при оформлении в отделении составит 5,6%, онлайн — 5,7% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются. Выплата процентов — ежеквартально.

По вкладу «Копилка» (от 10 тыс. рублей на 24 месяца) проценты начисляются по периодам. Так, при оформлении в отделении средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составляет 5,1%, онлайн — 5,12% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора выплаченные (капитализированные) проценты пересчету не подлежат. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.