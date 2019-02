Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1993 году в Новосибирске под наименованием «Галс-Банк». В 1999 году группа «Лэнд» Николая Скороходова приобрела кредитную организацию у новосибирских бизнесменов. Новые владельцы сменили название на ОАО «Инвестиционный Городской Банк». ИГБ обслуживал в основном предприятия группы, однако в 2006 году руководство банка решило взять курс на развитие розничного бизнеса.

В конце 2009 года владельцами кредитной организации стали Национальный Банк Сбережений и топ-менеджеры Пробизнесбанка. Затем ИГБ вошел в состав финансовой группы «Лайф», «переехал» из Новосибирска в Москву и в декабре 2010 года получил свое действующее наименование ― ОАО «Коммерческий банк «Пойдем!». С момента ребрендинга банк работает под торговой маркой «Бюро финансовых решений «Пойдем!». В августе 2016 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на АО.

До ноября 2016 года 100% акций КБ «Пойдем!» принадлежало Пробизнесбанку.

В конце апреля 2016 года АСВ выставило на торги акции банков, входивших в ФГ «Лайф». Начальная цена акций банка «Пойдем!» составила 771,9 млн рублей. Уже в конце ноября 2016 года состоялись торги посредством публичного предложения. ПАО «Совкомбанк» стало победителем торгов, предложенная им цена за акции составила немногим более 382,072 млн рублей. В середине января 2017 года Совкомбанк подписал соглашение о продаже 100% акций банка его менеджерам. До середины марта 2017 года единственным акционером банка «Пойдем!» выступало ПАО «Совкомбанк» (100%).

На текущий момент бенефициарами банка выступают Валерий Кузовлев (33,53%), член совета директоров Владимир Воейков (17,89%), председатель совета директоров Михаил Березов (16,60%), член совета директоров Дмитрий Дякин (9,97%), Наталья Вароди (8,68%), член совета директоров Леонид Бацев и председатель правления банка Инна Рябова (по 6,66%).

Помимо головного офиса, расположенного в Москве, сеть банка представлена 168 кредитно-кассовыми офисами. Среднесписочная численность сотрудников кредитного учреждения на январь 2018 года составляла 1 924 человека (согласно отчетности по МСФО). Сеть собственных банкоматов насчитывает 12 устройств. Банк обслуживает свыше 200 тыс. клиентов более чем в 30 регионах России.

Под брендом «Бюро финансовых решений «Пойдем!» клиентам предлагаются такие продукты и услуги, как линейка кредитов, несколько видов вкладов, интернет-банкинг, денежные переводы по системе «Золотая Корона» и платежи, пластиковые карты (Visa), страхование.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,8% (или 139,6 млн рублей), составив 17,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 55,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 55,4% до 55,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 94,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных средств юридических лиц минимальна (менее 1%);

• доля привлеченных от банков средств в пассивах не изменилась (2,9%), их номинальный объем остается на прежнем уровне;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,7% (или 97,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,5% и 85,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,6% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 73,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 81,6% и 18,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 73,9% до 73,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 76,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 7% до 7,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 140 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,8% до 6,4%, при этом их номинальный объем сократился на 62,3 млн рублей;



• доля прочих активов сократилась c 7,3% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 16,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 12,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 76,6 млн рублей (или 0,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 98,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 96,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 21,7% до 22,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности.

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,4 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 500 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 454,7 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,4 млрд рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 178,4 млн рублей.

Совет директоров: Михаил Березов (председатель), Леонид Бацев, Николай Фирсов, Владимир Воейков.

Правление: Инна Рябова (председатель), Анна Столчнева, Светлана Ковтун (главный бухгалтер).

