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Копилка

Пойдем!,

Пойдем! вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,12%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 297
Ставка
6,12%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 10 000 ₽ 6,12
  • два периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 6,25%;
  • с 13 по 24 месяц - 6%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,25%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 рублей;
  • в первые 180 дней срока вклада
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 100 000 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Кошелёк"
Дата актуализации
24.01.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 118 городах России
15 333
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
Сайт
www.poidem.ru
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