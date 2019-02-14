Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,25%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей;

в первые 180 дней срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 100 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты пересчету не подлежат Автопролонгация возможна на условиях вклада "Кошелёк" Дата актуализации 24.01.2019 15:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.