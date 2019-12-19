Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,3875 рубля. С начала торговой сессии было проведено 22,3 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,3275—62,58 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 69,3425 рубля, уменьшившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,6 тыс. сделок на 413 млн евро по курсам от 69,27 до 69,6425 рубля за евро.