Карты рассрочки Совкомбанка «Халва» с 20 декабря можно получить почти в 5 тыс. магазинах ретейлера «Связной».



«Для получения карты рассрочки «Халва» нужно зайти в ближайший магазин с паспортом гражданина РФ и обратиться к консультанту. Сотрудник поможет заполнить заявку на выпуск карты и передаст данные для проверки в банк. Если заявка будет одобрена, покупатель получит карту на месте и сразу сможет оплачивать ею покупки», — говорится в релизе.

По карте «Халва» покупателям будут доступны два типа рассрочки: при покупке на сумму до 5 000 рублей срок рассрочки составит месяц, при совершении покупки от 5 000 рублей беспроцентная рассрочка составит три месяца.