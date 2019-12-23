Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:03 мск прибавил 0,04% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 017,09 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,19% и равнялся 1 526,65 пункта.

Утреннее снижение нефтяных котировок и большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По его прогнозу, рост на российском рынке может сегодня прерваться.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 985—3 045 пунктов, по индексу РТС — 1 510—1 540 пунктов», — полагает эксперт.