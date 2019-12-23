Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,59% и составил 3 033,81 пункта. Индекс РТС вырос на 0,74% до отметки 1 535.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,53%, Сбербанка — на 1,67%, «Газпрома» — снизились на 0,2%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 0,04%, «АЛРОСы» — снизились на 1,11%.

«Конец года — не повод сворачивать покупки. По всей видимости, именно так рассудили на российском фондовом рынке, где в очередной декабрьский понедельник продолжается повсеместный подъем. Индекс Мосбиржи к вечеру поднялся в область 3 026 пунктов и может продолжать расти до 2 035 пунктов, хотя стоит помнить о том, что впереди несколько дней абсолютного информационного вакуума. Индекс РТС вырос до 1 530 пунктов и способен во вторник закрепиться в коридоре 1 525—1 545 пунктов до конца года», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.