Российские фондовые индексы во вторник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 034,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,74% и равнялся 1 535 пунктов.

Нынешняя неделя началась с продолжения роста российского рынка акций и обновления исторических вершин индексом Мосбиржи: по итогам понедельника рублевый индикатор рынка прибавил 0,6%. Однако сегодня на западных площадках будет укороченная сессия, и вряд ли там произойдут сильные движения, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Перед открытием наших торгов американские фьючерсы торгуются в очень небольшом плюсе, слабо снижается нефть. Поэтому открытия российского рынка акций ждем без существенных изменений», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

В дальнейшем он не исключает продолжения подъема, стратегической целью которого называет отметку 3 100 пунктов по индексу Мосбиржи.