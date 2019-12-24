Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,11% и составил 3 030,59 пункта. Индекс РТС вырос на 1,1% до отметки 1 540,46.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,79%, Сбербанка — на 0,05%, «Газпрома» — на 0,05%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,02%, «АЛРОСы» — на 1,21%.

«Новостной вакуум и затишье на внешних рынках капитала во вторник не оставили российскому рынку акций практически никаких вариантов — инвесторы снизили активность автоматически. Индекс Мосбиржи к вечеру сегодняшнего торгового дня отступает до 3 029 пунктов и может пока консолидироваться в границах 3 020—3 045 пунктов. Индекс РТС поднимается за счет курсовых колебаний и дотягивается до 1 538 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.