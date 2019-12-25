Россельхозбанк начал использование электронной подписи для физических лиц в системе дистанционного банковского обслуживания с помощью смартфона. Клиенты банка получили возможность при использовании интернет- и мобильного банка безопасно подтверждать свои трансакции одним движением по экрану мобильного устройства, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Внедрение в интернет-банке и мобильном банке технологии электронной подписи финансовых трансакций на мобильном устройстве позволили Россельхозбанку повысить скорость и удобство подтверждения операций клиентами, повысить защищенность операций», — говорится в релизе.

Как поясняют в банке, ключевое преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например одноразовым паролем в СМС-сообщении или в push-уведомлении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета.

Еще одним преимуществом решения является также возможность подтверждения трансакций как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций наличие доступа к Интернету со смартфона в момент проведения операций не требуется.