ВТБ запустил трансграничные переводы на карты китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«ВТБ прошел сертификацию в платежной системе пополнения банковских карт китайской платежной системы UnionPay — MoneyExpress», — заявили в банке.

Для того чтобы совершить перевод, необходимо ввести данные отправителя и получателя на сайте ВТБ в разделе «Международные переводы», а также указать необходимую для осуществления операции сумму перевода. В течение нескольких минут деньги будут на счете владельца карты UnionPay. Комиссия за перевод составляет 2%, минимум 250 рублей.

Прием платежей на карты UnionPay не осуществляется с 17:00 до 00:00 ежедневно по московскому времени. ВТБ будет принимать переводы круглосуточно и обрабатывать их после завершения технологического окна.