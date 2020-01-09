Петербургский Социальный Коммерческий Банк снизил ставки по вкладам.

Депозит «Классический» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на срок от одного месяца до года) можно открыть в рублях под 4,5—5,25%, в долларах — под 0,65—1,35% годовых (ранее — под 4,75—5,5% и 0,65—1,5% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) привлекается под 5% годовых (вместо 5,25%). Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам 3,5—5% годовых.

«Мультивалютный» (от 200 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) можно разместить под 5% годовых (прежде — под 5,25%). Возможно пополнение.

Средняя годовая ставка по «Доходному» (от 10 тыс. рублей на один год) составляет 4,96% годовых (за первый и второй месяцы начисляется 4,5%, за третий месяц — 4,75%, с четвертого по девятый — 5%, с десятого по 12-й месяц — 5,25% годовых). Прежняя ставка — 5,21%.

Процентные ставки по «Накопительному Люкс» (от 50 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на срок от шести месяцев до года) в рублях составляют 3,5—4,75%, в долларах — 0,1—1,1% годовых, в зависимости от суммы. Прежние ставки — 3,75—5% и 0,1—1,25%. Допускается внесение дополнительных взносов.

По трем вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.