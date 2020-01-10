Альфа-Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Теперь «Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) размещается под 4,6—5,1% годовых (вместо 5—5,4%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки по вкладу при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

«Потенциал+» (на срок от трех месяцев до года) можно открыть под 4,45—4,9% годовых (до этого — под 4,8—5,1%). Предусмотрено пополнение и частичное снятие. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные процентные ставки по вкладу.

Сумма первоначального взноса по вкладу «Победа+» составляет 10 тыс. рублей, «Потенциал+» — от 300 тыс. рублей.