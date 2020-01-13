«Русский Стандарт» предоставил своим клиентам — держателям карт Mastercard доступ к сервису «Кошелек Pay» от российской технологической компании Cardsmobile. Об этом в понедельник сообщили в банке.

Мобильное приложение «Кошелек» позволяет хранить банковские и дисконтные карты, а также подарочные сертификаты и купоны розничных магазинов. «Новая опция позволит клиентам банка «Русский Стандарт» получать скидки при оплате товаров картой с помощью смартфона», — поясняется в релизе.

Воспользоваться сервисом сможет любой держатель карты Mastercard «Русского Стандарта». Пользователям необходимо установить бесплатное приложение «Кошелек», после чего зарегистрировать платежную карту. В банке подчеркивают, что «платежные данные под защитой: сервис соответствует международному стандарту безопасности в сфере платежей PCI DSS».

В скором времени при помощи сервиса «Кошелек Pay» клиенты смогут переносить существующие карты не только в мобильные телефоны, но и в «умные» устройства, которые поддерживают технологию бесконтактной оплаты.

«Кошелек Pay» работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к платформе токенизации Mastercard Digital Enablement Service. Сервис поддерживается на смартфонах с операционной системой Android версии 5.0 и выше с технологией NFC. Вскоре он станет доступен на носимых устройствах с операционными системами Android и iOS.



В справке о сервисе «Кошелек Pay» указано, что его партнерами являются «платежные системы, банки, операторы связи и крупнейшие торговые сети страны: X5 Retail Group, Inventive Retail Group, O'Stin, Adidas Group, «М.Видео», Metro Cash & Carry, Zenden Group, Kari, Sunlight, Rendez-Vous, «Горздрав», «Максидом», «ВкусВилл» и другие».

