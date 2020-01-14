Газпромбанк с 14 января снизил ставки по ряду ипотечных программ.

Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 7,7% годовых в рамках программы «Новоселы» (на 0,4 процентного пункта ниже, чем ранее). Под 7,7% можно оформить ипотечный кредит в сумме от 10 млн рублей на квартиры и таунхаусы, расположенные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 5 млн рублей — на квартиры и таунхаусы в остальных регионах России. Условия актуальны для кредитов с первоначальным взносом не менее 30% и при оформлении заемщиком личного страхования, а также для зарплатных клиентов и для случаев приобретения квартир у партнера Газпромбанка.

Процентная ставка по «Военной ипотеке» снижена на 0,3 п. п. до 8,5% годовых.



Кроме того, Газпромбанк на 0,5 п. п., до 8,4% годовых, уменьшил ставку рефинансирования ипотечных кредитов.