Российские банки оказались под угрозой потери данных, так как отмена технической поддержки операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может привести к вирусным атакам, пишет «Коммерсант» .

Microsoft прекратила техподдержку Windows 7 и Windows Server 2008 с 14 января. Де-юре это означает, что банки обязаны оперативно перейти на Windows 10, так как работа без техподдержки противоречит требованиям информбезопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Согласно опросу издания, банки пока не готовы полностью отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008. Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Но, как пояснил собеседник в Microsoft, платная поддержка — временная мера. По мнению экспертов, работать без техподдержки относительно безопасно только до тех пор, пока злоумышленники не находят в ней неустраненную уязвимость.

Сейчас у регулятора есть все юридические основания привлечь к ответственности банк за отсутствие обновлений. Собеседник издания, близкий к ЦБ, отметил, что для регулятора главное, чтобы был настроен процесс выявления и ликвидации атак-угроз. Официально ЦБ отказался комментировать ситуацию.