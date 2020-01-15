Международный Коммерческий Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Снежинка» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) составит 5,45% (вместо 5,65%), а вклад «Доходный» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на 181 день, один год и один день и два года и один день) привлекается теперь в рублях под 4,85—5,75% (ранее — под 5,15—6,05%), а в долларах — под 0,65—1,15% годовых (прежде — под 0,65—1,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классический» (от 10 тыс. рублей, 400 долларов на 31, 91, 181 день, один год и один день, два года и один день) оформляется в рублях под 4—5,35% (вместо 4—5,65%), в долларах — под 0,1—1% годовых (против прежних 0,1—1,15%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.



Все вклады можно пополнять.