Банк России установил официальные курсы валют на 16 января.

Курс доллара вырос на 1,88 копейки, составив 61,4328 рубля (61,414 рубля на 15 января). Курс евро снижен на 4,66 копейки до 68,3747 рубля (68,4213 рубля на 15 января).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 61,46 рубля (плюс 2 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 68,4 рубля (плюс 3 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 61,38—61,5 рубля за доллар и 68,31—68,46 рубля за евро.