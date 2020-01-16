Банк «Зенит» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,1—0,2 процентного пункта.

Теперь «Высокий доход» (на срок от одного месяца до двух лет) можно открыть под 4,5—5,55% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Пополняемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) привлекается под 4—4,55% годовых. Возможно внесение дополнительных взносов. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

«Управляемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) теперь размещается под 3,8—4,35% годовых. Предусмотрено пополнение, а также частичное расходование средств до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме депозита. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 30 тыс. рублей.

Процентная ставка по «Пенсионному доходу» (от 1 тыс. рублей на один год) составляет 4,9% годовых. Депозит пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.

Кроме того, в банке продолжает действовать вклад «Праздничный+», который могут открыть только посетители Банки.ру, получив промокод. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 500 дней. Процентная ставка не изменилась и составляет 6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.