Национальная фондовая ассоциация (НФА) считает, что введение системы гарантирования (страхования) при текущем уровне развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и объемов активов в них является «крайне опасным и может привести в первые же годы функционирования системы к ее полной дискредитации в глазах населения», пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в письме с предложениями по развитию института ИИС ЦБ, Госдуме и Минфину.

По оценкам НФА, в первый год функционирования системы в фонд удастся аккумулировать лишь 80—105 млн рублей. При этом наступление одного страхового случая с не самым крупным участником в течение первых лет существования фонда может привести «к его полному исчерпанию».

По словам экспертов, одна из ключевых задач не допустить дискредитации системы перед частным инвестором на самом старте — исключить вероятность возникновения дефицита фонда после первого или второго страхового случая. Для запуска эффективной системы гарантирования необходимо повысить привлекательность ИИС второго типа, а также дождаться момента достижения активов на ИИС определенной величины и предусмотреть период накопления фонда. По мнению экспертов, необходимо минимизировать риски того, что запуск системы может стимулировать недобросовестных игроков к активному привлечению клиентов под гарантии фонда. Этого можно достигнуть, например, введением франшизы в размере 10%, то есть застрахованным будет гарантирован возврат 90% средств, предлагают эксперты.

Как сообщил представитель ЦБ, компенсационные схемы являются затратными как для финансовых организаций, вынужденных производить отчисления в фонды гарантирования, так и для инвесторов, на которых перекладываются издержки по указанным отчислениям. По его словам, вопрос о создании предлагаемой в законопроекте системы гарантирования инвестиций на ИИС, целесообразно рассмотреть после реализации мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности ИИС и обсуждения механизмов защиты имущества, учитываемого на ИИС. В ЦБ отметили, что прорабатывается возможность увеличения максимального размера взноса на ИИС и предоставления права частичного изъятия средств с ИИС без потери права на инвестиционный налоговый вычет.