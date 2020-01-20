Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters). Об этом пишет РБК . По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снижается третий год подряд и составила в прошлом году 19,3 млрд долларов, на 5% меньше, чем в 2018-м. Общее снижение рынка зафиксировано, несмотря на рост внутрироссийских M&A, за счет значительного падения стоимости сделок с иностранным участием.

По словам аналитиков, активность западных игроков снизилась из-за санкций, дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и проблем с инвестклиматом, а также низкого потребительского и инвестиционного спроса. Часть иностранных собственников из-за санкционных угроз выходят из российского бизнеса и готовы задешево проститься с такими активами. Внутри же России структура собственности в значительной степени «устаканилась», полагают эксперты, но в ближайшие годы ситуация со сделками M&A может измениться.

Продать бизнес желает приличное количество собственников, отмечают эксперты. Как показал в 2018 году опрос EY, 84% собственников в России готовы отказаться от части активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков, к приобретениям готовы меньше трети инвесторов. Главная проблема «затишья» — конфликт между завышенными ожиданиями продавцов и спросом со стороны покупателей, считают эксперты. Также неочевидный фактор «заморозки» на рынке M&A — возросшая роль неформальных отношений в бизнесе: конкретный владелец, наладив все контакты с контрагентами, понимает, как извлекать деньги. Но если актив и собственника разъединить, его ценность радикально упадет, полагают эксперты.